Зеленський прокоментував статтю Залужного та перебіг війни в Україні

Глава держави наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення Україна була в складнішій ситуації.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist про те, що війна перейшла у позиційну стадію. За його словами, "це не патова ситуація".

Про це український лідер сказав на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Він зазначив, що люди зараз очевидно втомлені від війни, утім, на початку повномасштабного вторгнення ми були і в гіршій ситуації.

"Але це і справді не новина. Ні для кого не новина, що Росія контролює небо. Ми не готові кидати своїх дівчат і хлопців в пекло. Нам потрібні літаки, рішення є, але чекаємо. Наші військові також проходять навчання. Попри це, ми працюємо далі, активізуємо всі свої процеси та канали для роботи з партнерами", - підсумував президент.

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Немає іншої альтернативи

Поруч з цим Зеленський наголосив, що рішення щодо надання Україні винищувачів F-16 вже є, але треба зачекати на завершення навчання українських пілотів і механіків, бо це довгий процес.

"Всі сказали у патовій ситуації. І все. Просто усі забули. Кілька впевнених хитрощів, практик, військових операцій, і ви пам'ятаєте Харківський регіон було звільнено, частину, і ви пам'ятаєте, що було у Херсоні. Тому, є складнощі, є різні думки, і я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки. Тому що яка, скажіть мені альтернатива?" - сказав Зеленський.

Резонансні статті про Зеленського та Залужного

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний анонсував підсилення мобілізації. У статті для видання The Economist він заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані.

У той же час стаття журналу Time про президента України Володимира Зеленського, війну та корупцію викликала бурхливу реакцію політиків і суспільства. Частину соціуму пригнічує викладена інформація, хтось критикує владу, ще частина критикує сам матеріал і його автора.

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