Зеленський прокоментував стосунки з Іраном після атак по Україні дронами їхнього виробництва: "Не довіряю"

Зеленський заявив, що не довіряє керівництву Ірану не лише через їхню співпрацю з Росією, а й через ситуацію з українським літаком, який "випадково" збила іранська ракета.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував стосунки з Іраном на тлі атак Росії по території України дронами іранського виробництва. Глава держави заявив, що довіра до цієї країни дала тріщину ще після трагедії українського літака, який Іран "випадково збив" 2020 року.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Я не довіряю керівництву Ірану та їхнім словам. Окрім дружби, нас пов’язують і трагічні моменти. Ви пам’ятаєте збиття українського літака, який збила іранська ракета, і там було дуже багато громадян Канади", - пригадав Зеленський.

Глава держави розповів, що українські фахівці спільно з канадцями й партнерами знайшли всі деталі, які доводили причетність Ірану. Натомість іранська влада намагалася приховати ці докази. Коли вину Ірану довели, влада держави заявила, що збиття українського літака було випадковим.

Також читайте Іран відреагував на заклики розслідувати постачання безпілотників Росії

"Вони сказали, що будуть відшкодування сім’ям. Вони говорили це на рівні лідера. Я розмовляв з ним не раз. Вони не зробили нічого, нічим не допомогли. Телефонного дзвінка недостатньо, коли ти забираєш життя у когось. Це і є їхнє відношення. Це і є брехня, яку я пов’язую з їхнім керівництвом", — пояснив Зеленський.

За словами глави держави, українська розвідка дізналася про те, що Іран торгує з Росією дронами, ракетами тощо. Однак доказів цього не було. До того ж, наразі точно відомо, що "домовленість йде на тисячі, але сотні їм уже точно передали".

"У нас не було доказів, тому що Іран говорив, що це провокація, "аби зіпсувати дипломатичні стосунки" між Києвом та Тегераном. Багато разів їх викликали на рівні послів, на рівні керівництва держави, на рівні МЗС. Вони публічно все це спростовували. І ми зараз бачимо – сотні ударів по Україні. Просто для того, щоб люди не пережили цю зиму. Вбивають людей голодом (про блокування вивезення зерна - ред.), або холодом. Тому про яку довіру можна говорити? Іран поставляє їм дрони для вбивства українців. Це їхня домовленість за гроші. Отакі кроваві гроші, які заробляє Іран", — каже Зеленський.

Допомога Росії від Ірану

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Втім, сам Іран вперто це заперечує. Однак у США звинувачують країну у брехні.

Крім того, з'явилася інформація про те, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Тим часом в Ірані заявляють, що постачання до агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136", нібито не відповідає дійсності. Мовляв, такі заяви "засновані на хибній інформації та упереджених припущеннях".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

Це призвело до того, що Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

Крім того, Велика Британія також запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак українських міст.

Читайте також: