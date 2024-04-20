Зеленський прокоментував успішне голосування за допомогу Україні у Палаті представників

Президент України Володимир Зеленський прокоментував успішне голосування у Палаті представників Сполучених Штатів за пакет допомоги для України.

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Про це Зеленський написав на своїй сторінці у мережі X.

Голова держави висловив вдячність конгресменам за підтримку законопроєкту про допомогу Україні, а також особисту подяку спікеру Майку Джонсону за рішення, яке "зберігає правильний хід історії".

"Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроект про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими". - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський заявив, що справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі.

"Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп розвіяв основні "міфи" щодо голосування в Конгресі за допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп зробив неочікувану заяву про необхідність виживання України і дорікнув Європі.

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