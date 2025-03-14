Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві одеського активіста Ганула

Зеленський розповів, що до розкриття злочину залучені десятки правооохоронців.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президентові Зеленському про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула.
Про це повідомив глава держави у соцмережах.
Зеленський запевнив, що десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння.
Президент доручив міністру внутрішніх справ, голові СБУ і виконувачу обовʼязків генпрокурора "залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти".
Нагадаємо, в центрі Одеси сьогодні, 14 березня, невідомий чоловік застрелив громадського активіста і волонтера Дем’яна Ганула.
Пізніше голова МВС Клименко повідомив, що підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула затримано.
ТСН зібрав все, що відомо про резонансне вбивство і хто такий Дем’ян Ганул.
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