Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві одеського активіста Ганула

Зеленський розповів, що до розкриття злочину залучені десятки правооохоронців.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президентові Зеленському про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула.

Про це повідомив глава держави у соцмережах.

Зеленський запевнив, що десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння.

Президент доручив міністру внутрішніх справ, голові СБУ і виконувачу обовʼязків генпрокурора "залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти".

Нагадаємо, в центрі Одеси сьогодні, 14 березня, невідомий чоловік застрелив громадського активіста і волонтера Дем’яна Ганула.

Пізніше голова МВС Клименко повідомив, що підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула затримано.

ТСН зібрав все, що відомо про резонансне вбивство і хто такий Дем’ян Ганул.

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