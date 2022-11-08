Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні

В Україні збираються подовжити воєнний стан та мобілізацію, проте на який термін — наразі достеменно невідомо.

Президент України Володимир Зеленський 8 листопада вніс до Верховної Ради два законопроєкти "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" та "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Про це стало відомо з офіційного сайту ВР.

Наразі текстів цих законопроєктів немає, тому поки невідомо, на який термін збираються подовжити мобілізацію та воєнний стан.

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк розповів, що воєнний стан та загальну мобілізацію знову буде подовжено на найближчому пленарному засіданні.

"З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів? тобто до 19 лютого 2023 року", — написав нардеп.

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