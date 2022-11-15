Зеленський запропонував розширити дію "зернової ініціативи" та закликав допомогти в цьому країни G20, зі списку яких глава держави виключив Росію.

Президент України Володимир Зеленський пропонує розширити "зернову угоду" на порти "Миколаїв" та "Ольвія" у Миколаївській області.

Відповідну пропозицію глава держави висловив 15 листопада під час свого відеозвернення до учасників саміту G20 на Балі.

Зеленський наголосив, що зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. За його словами, лише від липня Україна експортувала понад 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом.

"Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області", — сказав Зеленський.

Глава держави закликав усі країни, зокрема держави G19 (Зеленський виключив зі списку G20 Росію), приєднатися до української ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим країнам.

"Україна може експортувати цьогоріч 45 мільйонів тонн продовольства. І хай суттєва частина буде спрямована тим, хто страждає найбільше. Що конкретно ми пропонуємо? Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив з потужною промовою перед лідерами країн на саміті G20, де назвав умови миру з агресоркою Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду. ТСН.ua оприлюднили повний текст звернення глави української держави.

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