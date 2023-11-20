Зеленський пропонує запровадити санкції проти виробників зброї з РФ та Білорусі на 50 років

Зеленський пропонує запровадити економічних та інших обмежувальних заходів до РФ та Білорусі в оборонно-промисловій сфері.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти виробників зброї із Росії та Білорусі на 50 років.

Відповідний проєкт №10271 опублікованій на сайті Ради 20 листопада.

"Відповідно до статті 93 Конституції України та частини другої статті 5 Закону України "Про санкції" вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови Верховної Ради України "Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері", - йдеться у тексті документа.

Відповідно до проєкту постанови, Зеленський пропонує запровадити такі обмеження, як:

заборона проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ та РБ, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та РБ за операціями з товарам військового призначення та подвійного використання. заборона передавання резидентам і резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами РФ та РБ дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, крім дій щодо продовження строку чинності прав інтелектуальної власності та продовження строку дії охоронних документів; заборона реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти РФ та РБ; припинення дії спільних проєктів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти РФ та/або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

Нагадаємо, 18 листопада Володимир Зеленський запровадив санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та ще майже 40 юросіб.

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