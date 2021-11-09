Зеленський протестував поїзд українського виробництва, який виходить на маршрут за програмою «Велике будівництво»

Сучасні вагони українського виробництва з’являться на приміських та регіональних пасажирських маршрутах Укрзалізниці в рамках програми «Велике будівництво».
Про оновлення рухомого складу УЗ заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба голови держави.
Володимир Зеленський у вівторок, 9 листопада, проїхав дизель-поїздом ДПКр-3, який було збудовано цьогоріч на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ).
«Потяг відповідає українським і європейським стандартам, тому якщо розглядати можливість його експорту, залишається тільки питання щодо ширини колії. До того ж модель кузова спроектована таким чином, що він підходить для курсування на приміських та регіональних маршрутах, також він розрахований на високі платформи», - інформує ОП.
Поїзд має 3 вагони на 170 місць першого і другого класу, з сучасним дизайном, системою кондиціонування, опалення, вакуумними вбиральнями та розрахований на людей з інвалідністю. Конструктивна швидкість становить 140 км/год.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, для Укрзалізниці закуплять 20 таких дизель-поїздів. Вони працюватимуть як регіональні експреси за маршрутами Ізмаїл – Одеса, Харків – Краматорськ, Харків – Лозова, Харків – Попасна, Львів – Тернопіль – Чернівці (ч/з Заліщики) – Коломия, Попасна – Куп’янськ – Харків – Суми – Ворожба, а також Київ – аеропорт «Бориспіль».
Перший поїзд вже курсує за маршрутом Коломия – Ківерці («Прикарпатський експрес»).
Володимир Зеленський поставив завдання знайти можливість виготовити 20 поїздів впродовж наступних двох років. Також за програмою «Велике будівництво» буде оновлюватись і парк вагонів. До кінця 2021 року Укрзалізниця отримає від Крюківського заводу 20 нових пасажирських вагонів, а протягом наступних 2 років – ще 500.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський привітав підписання Меморандуму між Міністерством інфраструктури, Укрзалізницею і швейцарською Stadler, який передбачає виробництво і закупівлю електропоїздів для розвитку приміського сполучення за програмою «Велике будівництво».