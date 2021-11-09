Зеленський протестував поїзд українського виробництва, який виходить на маршрут за програмою «Велике будівництво»

Зеленський протестував поїзд українського виробництва, який виходить на маршрут за програмою «Велике будівництво»

Сучасні вагони українського виробництва з’являться на приміських та регіональних пасажирських маршрутах Укрзалізниці в рамках програми «Велике будівництво».

Про оновлення рухомого складу УЗ заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба голови держави.

Володимир Зеленський у вівторок, 9 листопада, проїхав дизель-поїздом ДПКр-3, який було збудовано цьогоріч на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ).

«Потяг відповідає українським і європейським стандартам, тому якщо розглядати можливість його експорту, залишається тільки питання щодо ширини колії. До того ж модель кузова спроектована таким чином, що він підходить для курсування на приміських та регіональних маршрутах, також він розрахований на високі платформи», - інформує ОП.

Поїзд має 3 вагони на 170 місць першого і другого класу, з сучасним дизайном, системою кондиціонування, опалення, вакуумними вбиральнями та розрахований на людей з інвалідністю. Конструктивна швидкість становить 140 км/год.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, для Укрзалізниці закуплять 20 таких дизель-поїздів. Вони працюватимуть як регіональні експреси за маршрутами Ізмаїл – Одеса, Харків – Краматорськ, Харків – Лозова, Харків – Попасна, Львів – Тернопіль – Чернівці (ч/з Заліщики) – Коломия, Попасна – Куп’янськ – Харків – Суми – Ворожба, а також Київ – аеропорт «Бориспіль».

Перший поїзд вже курсує за маршрутом Коломия – Ківерці («Прикарпатський експрес»).

Володимир Зеленський поставив завдання знайти можливість виготовити 20 поїздів впродовж наступних двох років. Також за програмою «Велике будівництво» буде оновлюватись і парк вагонів. До кінця 2021 року Укрзалізниця отримає від Крюківського заводу 20 нових пасажирських вагонів, а протягом наступних 2 років – ще 500.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський привітав підписання Меморандуму між Міністерством інфраструктури, Укрзалізницею і швейцарською Stadler, який передбачає виробництво і закупівлю електропоїздів для розвитку приміського сполучення за програмою «Велике будівництво».

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