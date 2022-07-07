Зеленський проведе розмову з Джонсоном після його заяви про відставку: про що планує говорити

Український президент Володимир Зеленський підтвердив, що проведе розмову з Борисом Джонсоном, який 7 липня оголосив про свою відставку з посади очільника уряду Британії та лідера Консервативної партії.
За словами глава держави, під час їхньої розмови він хоче дізнатися більше інформації щодо його відставки.
Про це український президент повідомив в інтерв'ю CNN.
"Я з нетерпінням чекає на пряму розмову з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки", - коротко сказав глава держави.
Коментуючи відставку Бориса Джонсона з посади прем'єра, Зеленський назвав британського політика "справжнім другом України". Також Зеленський висловив упевненість, що відставка Джонсона не вплине на політику Лондона та подальшу підтримку України під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, 7 липня очільник британського уряду Борис Джонсон заявив, що ухвалив рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Водночас Джонсон запевнив, що після його відставки підтримка України з боку Британії не зменшиться.
Що стало причиною відставки Джонсона
Цьому передувала урядова криза, яка виникла через скандалу з Крісом Пінчером, який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Урядовці масово йдуть у відставку. За добу щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.
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