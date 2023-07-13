Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі – подробиці

Зокрема, президент повідомив про підготовку до укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі та перелічив подальші конкретні дії на шляху до Альянсу.
Про це президент повідомив 13 липня у своєму офіційному телеграм-каналі.
"Команда наших міжнародників, Уряд, Офіс. Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди", – зазначив він.
За словами президента, наразі готують зміст для роботи Ради Україна-НАТО.
"Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО. Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні. Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - повідомив він.
Тим часом в МЗС пояснили, що потрібно для швидкого вступу України до НАТО. У міністерстві заявили, що ухвалення рішення про запрошення України і надання членства в НАТО – "це питання скоріше політичної волі" і настання необхідних сприятливих обставин.
Водночас Володимир Зеленський запевнив, що на саміті НАТО Україна вперше сформувала фундамент безпеки на шляху до Альянсу.
Читайте також:
- У Зеленського повідомили, хто, крім G7, хоче підписати гарантії безпеки для України
- Путін знову вигадав "загрозу" для Росії через вступ України до НАТО
- Байден заявив, що Путін програв війну в Україні і вона не буде тривати роками