Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі – подробиці

Зокрема, президент повідомив про підготовку до укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі та перелічив подальші конкретні дії на шляху до Альянсу.

Про це президент повідомив 13 липня у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Команда наших міжнародників, Уряд, Офіс. Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди", – зазначив він.

За словами президента, наразі готують зміст для роботи Ради Україна-НАТО.

"Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО. Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні. Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - повідомив він.

Тим часом в МЗС пояснили, що потрібно для швидкого вступу України до НАТО. У міністерстві заявили, що ухвалення рішення про запрошення України і надання членства в НАТО – "це питання скоріше політичної волі" і настання необхідних сприятливих обставин.

Водночас Володимир Зеленський запевнив, що на саміті НАТО Україна вперше сформувала фундамент безпеки на шляху до Альянсу.

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