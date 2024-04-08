Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові: відомі важливі деталі

Зеленський наголосив, що найголовніше зараз - не дати Росії досягти її терористичних цілей.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові. Ключове питання пов’язане з підтримкою харків’ян.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

На нараді були присутні глава уряду, перша віцепремʼєр-міністерка, міністр енергетики, міністр фінансів, а також команда Офісу Президента.

“Ключове – заходи з підтримки харків’ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області. Пропозиції регіональної підтримки – того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше”, - розповів Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що найголовніше зараз - не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей.

Нагадаємо, що у Зеленського гостро звернулися до лідерів світу, які хочуть примусити Україну до примирення із РФ.

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