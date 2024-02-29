Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ.
Президент Володимир Зеленський провів нову заміну серед вищого військового командування. Він призначив нового командувача Сил логістики Збройних сил України. Ним став бригадний генерал Володимир Карпенко.
Про це йдеться у президентському указі №138/2024.
"Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", – сказано в указі.
Попереднім указом №137/2024 з цієї посади звільнено Олега Гуляка.
Нагадаємо, новий головком ЗСУ генерал Олександр Сирський наразі проводить аудит всіх Сил оборони.
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