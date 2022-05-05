Зеленський провів онлайн-зустріч із 43-м президентом США Джорджем Бушем та запросив його відвідати Україну

У четвер, 5 травня, президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із 43-м президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем.

43-й президент США під час розмови висловив підтримку Володимиру Зеленському та всьому українському народові в боротьбі з агресором. Також колишній очільник Америки відзначив стійкість Зеленського та народу України під час протистояння загарбникам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз. Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", – зазначив Джордж Буш.

Своєю чергою Зеленський наголосив, що увесь український народ відчуває справжню допомогу та щиру підтримку з боку Сполучених Штатів. "Американці відверті, відкриті люди, і я відчуваю це. У нас спільні цінності. Я відчуваю, що це – від серця", – сказав глава держави.

"Для мене важлива наша розмова, тому що ви – приклад міцного лідера", – сказав Володимир Зеленський та запросив Джорджа Буша відвідати Україну у зручний для нього час.

Нагадаємо, Зеленський також під час телефонної розмови запросив президента Німеччини Штайнмаєра відвідати Україну. Утім, наразі невідомо, чи Штайнмаєр готовий поїхати до Києва і коли це може статися.

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