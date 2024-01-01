Зеленський провів першу цьогорічну міжнародну розмову з Трюдо: про що йшлося

Лідери обговорили роботу над безпековими гарантіями.
Президент України Володимир Зеленський розпочав рік із роботи над зміцненням оборони країни, зокрема над посиленням українського повітряного щита. Він провів першу міжнародну розмову з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це Зеленський повідомив ввечері 1 січня 2024 року.
Про що говорили Зеленський та Трюдо
За словами глави дерави передусім тривало спілкування із безпекової теми.
"Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари «шахедів». Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів", – розповів Зеленський.
Він висловив вдячність премʼєр-міністру Канади "за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових "Насамсів" – систем і ракет до них.
Також очільники обговорили роботу над безпековими гарантіями.
"Домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди.
Розмовляли й про підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації Формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі. Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль", – повідомив президент.
Зеленський додав, що і наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері.
Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо 22 вересня 2023 року зустрівся у Торонто з представниками бізнесу. Тоді лідери та бізнесмени обговорили перспективи інвестування в Україну та передумови для того, щоб розпочати цей процес ще до завершення війни.
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