Зеленський провів першу цьогорічну міжнародну розмову з Трюдо: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський розпочав рік із роботи над зміцненням оборони країни, зокрема над посиленням українського повітряного щита. Він провів першу міжнародну розмову з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це Зеленський повідомив ввечері 1 січня 2024 року.

Про що говорили Зеленський та Трюдо

За словами глави дерави передусім тривало спілкування із безпекової теми.

"Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари «шахедів». Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів", – розповів Зеленський.

Він висловив вдячність премʼєр-міністру Канади "за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових "Насамсів" – систем і ракет до них.

Також очільники обговорили роботу над безпековими гарантіями.

"Домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди.

Розмовляли й про підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації Формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі. Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль", – повідомив президент.

Зеленський додав, що і наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері.

Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо 22 вересня 2023 року зустрівся у Торонто з представниками бізнесу. Тоді лідери та бізнесмени обговорили перспективи інвестування в Україну та передумови для того, щоб розпочати цей процес ще до завершення війни.

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