Зеленський провів розмову з Токаєвим: про що говорили президенти України та Казахстану

Глава держави розповів, що під час розмови вони обговорили конкретні проєкти у сферах енергетики, економіки, цифровізації.

Про це повідомив український президент у традиційному відеозверненні у ніч проти 24 липня.

"Говорив сьогодні з президентом Казахстану паном Токаєвим. Подякував йому за принципову підтримку України, нашого суверенітету, міжнародного права. Обговорили конкретні проєкти у сферах енергетики, економіки, цифровізації", - сказав україснький президент.

Варто зазначити, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєва на економічному форумі у Петербурзі заявив, що не визнаватиме "незалежність" псевдореспублік на Донбасі. Після відмови Токаєва визнавати "ЛДНР" Росія припинила відвантаження казахстанської нафти. За офіційною версією, в акваторії Каспійського нафтопроводу виявили 50 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

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