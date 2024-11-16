Зеленський провів ще одну нараду з підготовки Плану стійкості: що відомо

План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який українська влада представила партнерам і який може бути реалізований саме партнерами.

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу, 16 листопада, ще одну нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв.

Про це очільник держави повідомив у відеозверненні.

"Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", – зазначив президент.

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І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який українська влада представила партнерам і який може бути реалізований саме партнерами.

"Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю, в якому розповів про економічну ситуацію під час війни.

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