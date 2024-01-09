Зеленський провів Ставку: детально обговорили ППО, забезпечення фронту снарядами і дронами

Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів та власне виробництво.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де були присутні командувачі основних напрямків та операцій, детально обговорювалося забезпечення фронту снарядами і дронами.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Важлива Ставка. Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами", - зазначив очільник держави.

Також читайте США і союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану – Bloomberg

Зеленський повідомив, що на Ставці систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній.

"Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", - додав він.

Зеленський акцентував увагу на іншій важлива темі – ППО.

"Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", - резюмував він.

Раніше повідомлялось, що українські війська згортають деякі операції через брак західної допомоги.

Читайте також провідні новини дня: