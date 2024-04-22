Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом: стали відомі важливі деталі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою стали підсумки голосування в Палаті представників.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі.

За словами Байдена, в разі схвалення виділення підтримки Україні Сенатом він негайно підпише закон.

“Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство. Я також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса. Інше рішення Палати представників – дозволити конфіскацію російських активів – посилає потужний сигнал усім нашим партнерам”, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави розповів Байдену також про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови.

“Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя. Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення Президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності. Також обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру”, – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, яка вікова категорія чоловіків дуже потрібна на фронті.

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