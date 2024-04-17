Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО: про що важливе йшлося

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, Столтенберг підтвердив скликання на запит нашої держави позачергового засідання Ради України - НАТО. Відбудеться воно 19 квітня на рівні міністрів оборони.

“Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту. Поінформував Єнса про ранковий удар російських окупантів по готелю в Чернігові та наслідки російського терору для української енергетики. Ми також обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України”, - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетну атаку по Чернігову 17 квітня та дорікнув партнерам за нерішучість у протидії російському терору.

Читайте також: