Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії: про що йшлося

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Лідер подякував за всебічну допомогу, зокрема – підтримку української формули миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо

Як відзначив президент, він запросив Японію взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

"Цінуємо декларацію G7 про безпекові гарантії для України, ухвалену під час японського головування. На часі – укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше", – акцентував він.

Також читайте Жорстокі ігри Ірану: Японія закликала Тегеран припинити постачати зброю Москві

Крім того, головнокомандувач розповів прем'єру про зусилля, яких докладає Україна для продовження дії "зернового коридору". Зокрема, йдеться про створення альтернативних маршрутів. Зеленський наголосив: Україна готова й надалі виступати гарантом світової продовольчої безпеки.

"Також обговорили підготовку Конференції з питань відновлення України, запланованої у Японії на початок наступного року, та скоординували наші кроки напередодні важливих міжнародно-правових заходів", – резюмував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський звернувся до народу Японії й розповів про безпрецендентні злочини РФ.

Читайте також: