Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом: стали відомі важливі подробиці

Під час розмови вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, під час розмови вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

“Вдячний за потужний “зимовий” оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги. Це найкращі сигнали неослабної підтримки Німеччини. Дуже ціную те, що всі наші домовленості виконуються”, - наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, Зеленський та Шольц обговорили ситуацію на полі бою. Глава держави розповів про відвідання Куп’янська, а також Херсона, Миколаєва та Одеси напередодні.

“Також розказав про ситуацію в Чорному морі, функціонування “зернового коридору” та про зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства. Подякував за участь Німеччини в імплементації Формули миру, зокрема за участь радника у зустрічі на Мальті та готовність узяти участь у наступній зустрічі. Наголосив на важливості забезпечення єдності всередині Європейського Союзу щодо схвалення переговорів про приєднання України та виділення 50 млдр євро допомоги на наступні роки”, - підкреслив президент.

Нагадаємо, що Зеленський зробив заяву про отримання винищувачів F-16.

Читайте також: