Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК: "Потрібні кадрові рішення"

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), де обговорювалися проблеми зловживань у процесі отримання інвалідності та порушень з боку посадових осіб.

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, під час якого розглядали ситуацію зі зловживаннями владою у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

За інформацією, представленою головою СБУ Василем Малюком та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, виявлено "багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців".

На засіданні також заслухали доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та міністерки соціальної політики Оксани Жолнович щодо необхідних урядових кроків. Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України, про яку доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін.

За результатами засідання президент затвердив указом перелік рішень, спрямованих на відновлення справедливості. Серед ключових заходів:

цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій;

реальна перевірка декларацій членів МСЕК;

перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців;

аудит відповідних пенсійних нарахувань;

законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи;

перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Зеленський наголосив на необхідності персональної відповідальності за виявлені порушення. Він доручив прем'єр-міністру вирішити проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема через кадрові рішення.

"Вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною", - заявив президент, додавши, що очікує також на політичну відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України.

Нагадаємо, раніше що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Згодом СБУ повідомила, що 2024 року в Україні підозру оголосили 64 посадовцям МСЕК, також було скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

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