Зеленський провів засідання Ставки: де найскладніші напрямки на фронті

На засіданні доповідав головком ЗСУ Олександр Сирський про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші.

Сьогодні, 16 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Президент заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші.

За словами Зеленського, на засіданні Ставки багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

"Інша велика тема – озброєння. Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", – додав глава держави.

Нагадаємо, що вчора Зеленський змінив склад Ставки: увів до складу нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова. Цим же указом виведено зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Раніше у Генштабі розповіли, що найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку.

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