Зеленський провів засідання Ставки на Запоріжжі: що обговорювали

У четвер, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи української армії, які стримують ворога на Запорізькому напрямку, і провів там засідання Ставки.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

За його словами, передусім йшлося про посилення ППО, стабілізацію фронту та досягнення основних безпекових завдань.

“Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру”, - сказав президент.

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Володимир Зеленський відвідав 65 окрему механізовану та 27 ракетну артилерійську бригади, де в нього відбулася “важлива розмова з командирами різних ланок”.

“Потрібні зміни в тренуванні військових – у навчальних центрах. Також у самих бригадах увесь ефективний досвід навчання треба масштабувати і швидше. Бойова бригада – часто це найкращий інструктор”, - повідомив про зроблені висновки президент.

Також він наголосив на необхідності спрямовувати кошти безпосередньо в бригади, щоб вони, за його словами, на власний розсуд купували дрони – саме ті, які їм потрібні.

“Кошти ми збільшуємо. Робота з дронами теж має завжди змінюватись – тому, що має адаптуватися під розвиток бойової ситуації. Війна вимагає змін, щоб берегти життя. Життя наших хлопців і захищати Україну”, - сказав президент.

Нагадаємо, російські загарбники для посилення тиску на Запорізькому напрямку перекидають резерви з тимчасово окупованого Криму.

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