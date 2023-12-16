Зеленський провів засідання Ставки: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 16 грудня провів засідання Ставки. Вона тривала майже три години. На ній він заслухав питання про різні аспекти оборони.

Про це йдеться на офіційній сторінці Президента у Telegram.

"Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї", - написав Зеленський.

Крім того, опрацьовуються домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази.

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Він додав, що головне завдання - максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні.

"Слава всім, хто воює заради України! Слава всім, хто забезпечує потрібний результат у кожній сфері, де нам так потрібна міцність! Слава нашому народу", - наголосив президент.

Нагадаємо, у Верховній Раді опрацьовують законороєкт щодо мобілізації, рекрутингу, проходження військової служби та інші пов’язані норми.

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