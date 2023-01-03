Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: доповідали Залужний та Буданов

Учасники засідання Ставки також обговорили питання забезпечення Сил оборони України озброєнням та боєприпасами.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 січня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє Офіс президента.

Як повідомляє Офіс, було заслухано доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного щодо оперативної обстановки на основних напрямках фронту.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповів про ймовірні дії противника у найближчий період.

Учасники засідання Ставки також обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу за угрупованнями, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців сил оборони.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

В Офісі президента назвали можливі терміни фіналізації війни.

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