Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: про що говорили

Під час Ставки обговорили ситуацію на фронті, плани ворога, а також відновлення і захист енергетичної системи України та забезпечення громадян зв'язком та теплом.

Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомила пресслужба Офіса президента.

Під час засідання Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території.

Під час Ставки керівників розвідки доповіли щодо планів ворога на найближчу перспективу. Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника.

Крім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

Окремо було обговорено забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання "Пунктів Незламності" у країні.

Засідання Ставки верховного головнокомандувача

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 22 листопада. На ньому розглянули три ключові питання: забезпечення ЗСУ озброєнням, захист енергетичної інфраструктури та її роботу взимку.

17 листопада Зеленський змінив склад Ставки, приєднавши до нього двох посадовців.

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