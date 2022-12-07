Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: про що говорили цього разу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі військ оперативних напрямків доповіли Зеленському про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що під час зустрічі учасники розглянули наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей російських військ. Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію щодо ситуації з відновленням енергетичної системи України.

Відомо, що цього разу в засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, один з радників українського уряду з питань оборони на правах анонімності заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів по території Росії. За його словами, незабаром ЗСУ зможуть дістати навіть до Сибіру.

Читайте також: