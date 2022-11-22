Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: розглянули три ключові питання

Під час засідання обговорили забезпечення ЗСУ озброєнням, захист енергетичної інфраструктури та її роботу взимку.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

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