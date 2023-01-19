Зеленський провів засідання Ставки з новими учасниками: хто взяв участь

Президент запевнив, що влада робить відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський 19 січня провів чергове засідання Ставки, на якому були залучені нові учасники. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Нацполіції Ігор Клименко.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 19 січня.

Президент запевнив, що Клименко тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях оборони й безпеки.

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Також у засіданні Ставки сьогодні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій, які доповідали щодо реалізації закону про національний спротив. Це Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська обласні військові адміністрації.

"Думаю, зрозуміло, чому саме така географія. Кожен елемент нашої оборони, зокрема територіальна оборона, має бути відповідним чином налагоджений", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на Ставці доповідав командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на фронті – "Хортиця".

Президент запевнив, що влада робить відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас.

"До речі, сьогодні відзначу успіхи прикордонників Луганського й Краматорського загонів, які разом з іншими бійцями сил оборони та безпеки воюють саме на Донецькому напрямку, захищаючи Бахмут. Дякую вам, хлопці, за вашу стійкість і здатність завдавати ворогу саме таких втрат, які поступово позбавляють сенсу атаки окупантів!

Дякую й бійцям спецпідрозділу "Дозор" Державної прикордонної служби України за ефективне стримування ворога!", – підсумував він.