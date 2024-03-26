Зеленський раптово звільнив Данілова: що трапилося і хто тепер голова РНБО

У вівторок, 26 березня, президент України Володимир Зеленський раптово звільнив Олексія Данілова. Вже призначено нового секретаря РНБО України.

Чому Данілова відправили у відставку, який скандал із ним був нещодавно і хто тепер його замінить – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Чутки про звільнення Данілова вже були

Протягом двох місяців ширилися чутки про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО, втім усі ці вкиди систематично спростовували. З останнього – на початку лютого 2024 року заперечували це і в центрі протидії дезінформації.

"Деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Подібні "інсайди" – фейк, який грає на руку ворогу".

А вже 26 березня на сайті президента з’явився указ про таки звільнення Данілова з посади секретаря РНБО. Нагадаємо, що Данілов був тринадцятим секретарем РНБО України і обіймав цю посаду від 3 жовтня 2019 року. Данілов також прокоментував своє звільнення. Він подякував президенту за довіру та команді за роботу.

Точаться обговорення, чому так раптово його зняли з посади. Одна з версій: нещодавно Данілов, говорячи про пропозицію Китаю про мирні переговори з Росією за умови залишення їй захоплених територій України, заявив, що наша країна сама вирішуватиме свою долю. При цьому він "пікантно" спотворив ім'я спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея, який нещодавно відвідав Київ.

Хто став новим секретарем РНБО

Чи саме це ефектне інтерв'ю стало стартом до роздумів щодо звільнення Данілова? Однак у мережі вже припускають, що це лише така собі "перетасовка", а "хрест" на Данілові ніхто не ставить, навпаки – пророкують посаду посла у Норвегії. Ну а наразі вже відомо, хто став новим секретарем РНБО України. Зеленський підписав указ про призначення на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки від липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО. Литвиненко також є доктором політичних наук, професором, а також заслуженим діячем науки і техніки України, держслужбовцем другого рангу та генерал-майором запасу. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

Новий і керівник зовнішньої розвідки

Відтак і на посаду голови Служби зовнішньої розвідки призначили нового керівника. Ним став Олег Іващенко. Що цікаво, про нього вкрай мало відомо. Й це не дивно. До цього призначення Іващенко був першим заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони та помічником головкома ЗСУ. Має звання генерал-лейтенанта. Причому посаду першого заступника начальника ГУР він, що характерно, обіймав довго – за різних начальників та "пережив" різних президентів.

Ще у 2017 році, тобто за Порошенка, він був першим заступником голови ГУР Василя Бурби. І йому навіть вдалося зберегти свою посаду після досить скандальної відставки останнього у 2020 році на тлі скандалу зі скасуванням операції по літаку з "вагнерівцями", залишившись першим заступником уже за Буданова. Ну й більше відкритої інформації про Іващенка немає. Тож про усі нові деталі щодо нових перестановок – будемо повідомляти згодом.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначення замість нього Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

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