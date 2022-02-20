Зеленський разом із дружиною вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні (відео)

Володимир та Олена Зеленські вшанували загиблих під час кривавих подій на Майдані вісім років тому.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, вшанував пам'ять полеглих активістів.

Відповідний відеоролик опублікував президент у своєму Twitter.

Разом із президентом вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні й перша леді Олена Зеленська. Разом вони встановили лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській у центрі Києва.

"Вічна пам'ять загиблим на Майдані! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні!" - написал Зеленский у публікації.

Президент наголосив, що український народ і нині демонструє світовій спільноті свою єдність і відданість демократичним цінностям, за які поклали життя і Герої Небесної Сотні на Майдані, і воїни на сході України.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні – співвітчизників, які без вагань віддали свої життя за омріяну нашим народом свободу, за право жити в незалежній державі, у сім’ї європейських народів. Їхній подвиг – це свідчення незламності українців, які продовжують боротися за своє майбутнє", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент і перша леді також вдарили у Дзвін Гідності, який встановлено на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні. На пам’ятці розміщено напис "Слава Україні! Небесній Сотні слава!".

Вічна пам'ять загиблим на Майдані! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні! pic.twitter.com/HDXCd6iARJ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Нагадаємо, 20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, які ціною власного життя захищали ідеали демократії, відстоювали права та свободи громадян, європейське майбутнє нашої держави. Саме цього дня 8 років тому на Майдані загинуло найбільше активістів Революції Гідності.