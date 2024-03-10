Зеленський різко висловився щодо пропозиції Папи Римського підняти "білий прапор"

Президент України прокоментував скандальну заяву понтифіка.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Папи Римського Франциска, який порекомендував України підняти "білий прапор".
Свій коментар президент висловив під час свого вечірнього звернення.
Він заявив, що разом з армією на передовій з самого початку війни перебувають капелани усіх релігій.
"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. І я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій", - сказав президент.
Зеленський заявив, що військові капелани допомагають захистити життя й людяність, а також підтримують українських воїнів.
"Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - заявив президент.
Крім того, президент заявив, що українські військові продовжують захищати країну та в цілому Європу від російських вбивць.
"Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова УГКЦ відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що президент Латвії прокоментував скандальну заяву Папи Римського.
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