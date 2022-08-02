Зеленський розглянув петицію про легалізацію одностатевих шлюбів: яке ухвалив рішення

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в нашій державі, яка набрала потрібну кількість голосів.

Володимир Зеленський розглянув петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Він зазначив, що для легалізації потрібно змінювати Конституцію України, а під час воєнного стану це зробити неможливо.

Про це йдеться на офіційному сайті електронних петицій.

Як стало відомо, за два місяці петиція набрала понад 28 тисяч голосів українців. Зеленський зазначив, що кожен громадянин є невіддільною частиною суспільства, тому на нього поширюються усі права і свободи, закріплені в Конституції України.

“За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки чоловіка - стаття 51. В умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена - стаття 157 КУ. Водночас Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що Кабмін вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Враховуючи це, прем’єр -міністру України доручено розглянути порушене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати.

Нагадаємо, що Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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