Зеленський розказав, у чому найочевидніше проявляється лідерська роль України

Президент зазначив, що у межах Продовольчої програми ООН Україна допомогла країнам, у яких люди буквально голодують або на межі голоду.
Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 26 листопада.
"Завдяки нашій експортній зерновій ініціативі з трьох чорноморських портів ми відправили на світовий ринок близько 12 мільйонів тонн продовольства. 40 країн світу. З цього обсягу більш як 2,5 млн тонн – країнам, у яких не просто дефіцит продовольства, а жорстка криза", - розказав президент.
Зеленський зазначив, що у межах Продовольчої програми ООН Україна допомогла країнам, у яких люди буквально голодують або на межі голоду. "Це, зокрема, Ефіопія, Ємен. Також ми допомогли Сомалі й Афганістану. І це тільки початок", - повідомив він.
Нагадаємо, 17 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що дію "зернової ініціативи" подовжили ще на 120 днів.
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