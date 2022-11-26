Зеленський розказав, у чому найочевидніше проявляється лідерська роль України

Президент зазначив, що у межах Продовольчої програми ООН Україна допомогла країнам, у яких люди буквально голодують або на межі голоду.

Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 26 листопада.

"Завдяки нашій експортній зерновій ініціативі з трьох чорноморських портів ми відправили на світовий ринок близько 12 мільйонів тонн продовольства. 40 країн світу. З цього обсягу більш як 2,5 млн тонн – країнам, у яких не просто дефіцит продовольства, а жорстка криза", - розказав президент.

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Зеленський зазначив, що у межах Продовольчої програми ООН Україна допомогла країнам, у яких люди буквально голодують або на межі голоду. "Це, зокрема, Ефіопія, Ємен. Також ми допомогли Сомалі й Афганістану. І це тільки початок", - повідомив він.

Нагадаємо, 17 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що дію "зернової ініціативи" подовжили ще на 120 днів.

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