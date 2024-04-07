Зеленський розкритикував Раду через затягування нового закону про мобілізацію

У Верховній Раді занадто довго розглядали новий законопроєкт про мобілізацію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю марафону "Єдині новини".

"Достатньо, навіть вже перебільшили вони з цим питанням", - наголосив президент.

За його словами, окремі норми пропонованого закону могли викликати парламентський діалог, однак "достатньо вже чотирьох місяців на діалог".

"І тому ми говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями. Проголосували за відповідний закон. Це дуже важливо. Це зовсім безвідповідально - те, що вони роблять", - зазначив президент.

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В іншому випадку, наголосив Зеленський, у ЗСУ можуть виникнути проблеми з резервами.

"Депутати повинні заспокоїтись і не чекати оплесків своєму популізму. І тому вичищати закон не можна. Треба дивитись на нього реально. Він повинен бути. Робочий закон, який спрацює. В іншому випадку тоді за резерви буде відповідати не військове командування держави, а парламент України. А це, я вважаю, неприпустимо", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада України має ухвалити у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Поки закон не набув чинності в Україні діє положення щодо військового обліку, яке затверджено Порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок.

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