Зеленський розкритикував світ за недостатню реакцію на війська КНДР у Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії зараз перебуває більше 11 тисяч північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "Суспільному".

За словами президента, більшість військових з КНДР зосереджені в Курській області, де вони проходять підготовку та беруть участь у бойових діях.

"Як буде далі та наскільки глибоко це піде, залежить від реакції світу. Світ реагує недостатньо, щоб Путін не ухвалив рішення та не запросив ще більше північнокорейської армії на війну проти України", - наголосив Зеленський.

Президент застеріг, що недостатня реакція міжнародної спільноти може призвести до подальшого збільшення північнокорейського військового контингенту в Росії.

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