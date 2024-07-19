Зеленський розкрив "рецепт" перемоги над Путіним: що потребує Україна

Президент України Володимир Зеленський окреслив стратегію, яка, на його думку, може привести до перемоги над російським агресором.

Глава держави Володимир Зеленський назвав "рецепт" перемоги над російським диктатором Путіним.

Своєю думкою він поділився під час візиту до Британії 19 липня.

Зеленський підкреслив важливість підтримки з боку Великої Британії, зазначивши, що Росія боїться такої підтримки.

"У Москві знають, що ви в Лондоні здатні ухвалювати рішення, які можуть привести цю війну до завершення. І це буде правильне завершення - справедливе і чесне," - заявив президент.

Український лідер нагадав про слабкі сторони Росії, зокрема слабшу розвідку, дипломатію, яка перетворилася на "прості хабарі, брехню або погрози", та економічну слабкість. За словами Зеленського, єдина конкурентна перевага, яка залишилася у Путіна, - це "великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя".

"Ми маємо позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити своїми втратами та своєю поразкою. Як ми можемо забезпечити це? Зараз нам не вистачає головної відповіді на це питання. І це - наша далекобійність", - заявив президент.

Зеленський підкреслив необхідність зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових.

"Захищаючи Україну від російського наступу на Харків у травні-червні, ми довели, що можемо зупинити будь-яку спробу Росії розширити війну, якщо будуть зняті обмеження на використання західної зброї проти російських військових. Щойно ми зможемо завдавати ударів далі, ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, новий очільник британського уряду Кір Стармер дав зрозуміти, що ЗСУ можуть використовувати британські ракети для ураження військових цілей в РФ. З його слів, спосіб використання Storm Shadow є справою України.

Стармер наголосив, що ракети повинні "очевидно, використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права". Тому Storm Shadow мають бути використані "в оборонних цілях".

"Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях", - сказав Стармер.

Удари Storm Shadow по Росії! Що на це каже новий міністр Великої Британії ?

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