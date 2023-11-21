Зеленський розповів, чи ліквідує Україна Путіна, якщо зʼявиться можливість

У Росії не відмовляються від планів ліквідації українського керівництва.

Україна має повне право ліквідувати російського диктатора Путіна, якщо у неї зʼявиться така можливість.

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Про це в інтервʼю британському таблоїду The Sun заявив Український президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у Росії також не відмовляються від планів ліквідації українського керівництва і намагаються це зробити будь-яким способом.

"Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають", – зазначив президент.

В свою чергу Україна також ліквідує Путіна, якщо зʼявиться така можливість.

Зеленський зазначив, що Україна має повне право це зробити, оскільки захищає свою землю та веде справедливу війну.

При цьому президент відмовився говорити журналістам, чи причетна Україна до замахів на колаборантів та російських чиновників на тимчасово окупованих росіянами територіях.

"Я не можу обговорювати з вами якісь спецоперації української розвідки, секретної служби чи якихось спецпідрозділів. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", – резюмував президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський пригадав події на Банковій на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський пропонує запровадити санкції проти виробників зброї з РФ та Білорусі на 50 років.

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