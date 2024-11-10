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Зеленський розповів, чи можна зупинити війну за допомогою однієї лиш дипломатії

Зеленський розповів, чи можна зупинити війну за допомогою однієї лиш дипломатії

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Також глава держави розповів про останню допомогу від Заходу.

Ввечері 10 листопада президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Він подякував українськи воїнам, які забезпечують удари дронів на фронті, а також далекобійних безпілотників у глибокому російському тилу.

"Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають", – переконаний глава держави.

Також він розповів, що тільки спецпризначенці СБУ знищили вже більш ніж тисячу триста російських танків. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку бійців з СБУ.

Допомога Заходу

Президент розповів, що Франція ухвалила рішення про "ракетний пакет" допомоги для України і програму тренування наших воїнів.

Крім того, українська сторона працює із Сполученими Штатами над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО.

"Є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту й обслуговування техніки. Це значно прискорить процеси", – переконаний Зеленський.

Глава держави подякував Канаді за постачання додаткових систем ППО "Насамс". Зараз готується новий військовий пакет від Литви.

"Ми абсолютно чітко розуміємо: без сили дипломатія не має перспективи. Але й без чіткого розуміння дипломатичних цілей зброя всю роботу не зробить. Саме тому сила й дипломатія повинні спрацювати разом. І тільки так. Щоб мир став надійним, і щоб не було повторення такої війни", – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів і КАБів випустила РФ по Україні цього тижня.

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