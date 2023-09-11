Зеленський розповів, чи виникає в нього депресія під час війни

Президент вважає, що він змінився.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нього немає депресії попри те, що він щодня працює в умовах повномасштабного вторгнення.
Про це він повідомив телеканалу CNN.
"Ні. Я в порядку. Я можу з цим жити", — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи відчуває він депресію.
Президент зазначив, що коли дивиться у дзеркало, бачить вже не ту людину, що була перед початком повномасштабного вторгнення. Зокрема, він бачить вже старшу та, можливо, мудрішу людину.
Нагадаємо, ТСН.ua писав, де живуть і навчаються діти Зеленського – 19-річна донька і 10-річний син.
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