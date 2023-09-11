Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський розповів, чи виникає в нього депресія під час війни

Зеленський розповів, чи виникає в нього депресія під час війни

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Президент вважає, що він змінився.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нього немає депресії попри те, що він щодня працює в умовах повномасштабного вторгнення.

Про це він повідомив телеканалу CNN.

"Ні. Я в порядку. Я можу з цим жити", — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи відчуває він депресію.

Президент зазначив, що коли дивиться у дзеркало, бачить вже не ту людину, що була перед початком повномасштабного вторгнення. Зокрема, він бачить вже старшу та, можливо, мудрішу людину.

Нагадаємо, ТСН.ua писав, де живуть і навчаються діти Зеленського – 19-річна донька і 10-річний син.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
822
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація