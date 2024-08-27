Зеленський розповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні

Зеленський заявив, що не знає всіх деталей справи з затримання Дурова.

Затримання засновника Telegram Павла Дурова Францією не вплине на функціонування Telegram в Україні.

Про це він сказав на форумі Україна 2024. Незалежність відповідаючи на запитання про те, яка затримання Дурова може вплинути на використання Telegram в Україні.

“Не знаю деталей цієї справи, скажу відверто. Мені здається, що ніхто не знає всіх деталей справи. На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Telegram працює в Україні. А ті чи інші кроки і наша політика України в таких сенситивних питаннях. Ми тут працюємо як країна майбутнього Європейського Союзу, тут повинні бути завжди бути розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС, на мою думку”, – прокоментував ситуацію президент.

Нагадаємо, The New York Times писало, що затримання засновника Telegram Павла Дурова підкреслило значний статус програми обміну повідомленнями на фоні найкровопролитнішої війни в Європі після Другої світової війни.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що блокування Telegram в Україні може завдати більше шкоди, ніж користі. Telegram є важливим інструментом для розвідувальних служб у всьому світі, включаючи українську розвідку, яка використовує платформу для отримання інформації з Росії. Тому поспішне блокування месенджера не є доцільним рішенням.

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