Зеленський розповів, чого очікує від Умєрова на посаді міністра оборони

Зеленський розповів, яких рішень очікує від Рустема Умєрова в Міноборони і наголосив, що українські воїни — найвища цінність.

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і окреслив завдання, які стоять перед ним зараз.

Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Зеленський наголосив, що Міністерству оборони потрібна нова субʼєктність, адже це міністерство, яке відповідає за координацію всього сектору оборони.

"Український воїн – це ключовий пріоритет сил оборони. Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими", - наголосив глава держави.

Також читайте Новий міністр оборони Умєров розповів про перші рішення, які ухвалить на новій посаді

Зеленський зауважив, що зміни в Міноборони стосуватимуться всього: від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення українських воїнів.

"Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави", - наголосив президент Зеленський.

Він додав, що сьогодні Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні. Тож усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом і на безпеку наших партнерів.

"Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано. Це стосується всього, від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів. А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України", - наголосив глава держави і додав, що Рустем Умєров, на його думку, здатен це забезпечити.

Нагадаємо, Рустем Умєров став новим міністром оборони України, замінивши на цій посаді Олексія Резнікова. До цього Умєров очолював Фонд держмайна, але напередодні звільнився з посади. Що про нього відомо – читайте у статті.

Читайте також: