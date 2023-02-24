Зеленський розповів, чому перейшов на військовий одяг і коли збирається знову одягнути костюм

Президент України Володимир Зеленський розповів, як і чому після початку повномасштабної війни перейшов виключно на мілітарний одяг.

За словами Зеленського, бути в костюмі під час війни для ньогобуло б дуже дивно, адже "часи змінилися".

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"Це було дуже дивно - мій костюм. Часи змінилися, і було не комфортно говорити з людьми у такій складній ситуації. Я хотів показати їм, що підтримую їх і що залишаюся тут. І звісно, я не захопив сюди з собою костюм. А потім хтось із моєї команди, хтось із помічників сказав: "Може, спробуй оце?" У мене був якийсь мілітарний одяг. І я сказав: "Так, звісно" і одягнувся отак. Це було зручніше і зрозуміліше для людей. Адже це війна, і дуже дивно, коли війна, а ти у костюмі", - розповів президент.

Зеленський додав, що обов'язково повернеться до класичного костюму, і станеться це, найімовірніше, у день перемоги України.

"Так, звісно, я знаю, що так буде. Після нашої перемоги. Можливо, у день нашої перемоги. Але так неодмінно буде, адже тоді я буду президентом мирної країни. І так буде, я певен у цьому", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, від дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України – 24 лютого, змінилося багато, і навіть гардероб українського президента Володимира Зеленського. Під час першого звернення до нації Зеленський був одягнений у футболку кольору хакі. І від того моменту президент України з'являється на публіці переважно в одязі у стилі мілітарі.

ТСН.ua дослідили, що ж носить президент Зеленський під час війни.

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