Зеленський розповів, кого найважче повертати з російського полону

Дітей, які вивезені з тимчасово окупованої території в Росію, намагаються сховати.

Найскладніше повертати з російського полону не дорослих, а дітей - маленьких українців, які були вкрадені окупантами у своїх рідних.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні у неділю, 3 листопада.

За його словами, дітей, які вивезені з тимчасово окупованої території в Росію, намагаються сховати.

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“Ніхто сьогодні не скаже точно, скільки їх. Ми знаємо про десятки тисяч. Це й зовсім маленькі діти, і підлітки. Ті, у кого є рідні в Україні. І ті, чиї рідні, на жаль, загинули від російських ударів”, - зазначив президент.

Зеленський зазначив, що іноді, за щасливим збігом обставин, українським дітям вдається вийти на зв’язок із волонтерами, правозахисниками чи своїми родичами в Україні.

“Але більшість росіяни просто позбавляють будь-яких засобів зв’язку, забирають та знищують документи дітей, відправляють їх у чужі російські сім’ї”, - наголосив він.

Український лідер повідомив, що цього тижня в Канаді відбулась конференція щодо пункту Формули миру, який присвячений саме поверненню додому всіх українських полонених, усіх депортованих і вкрадених українців.

“Участь у конференції взяли понад 70 держав та міжнародних організацій. Є повна підтримка для наших людей, для нашої держави та для нашої мети”, - наголосив він.

Президент також згадав про ініціативу Bring Kids Back UA, в межах якої Україна співпрацює з такими країнами-посередниками як Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Ватикан тощо.

“Кожен обмін полонених – це досягнення. Кожна дитина, яка повернулась додому в Україну, – це щастя. Але всіх – всіх маємо повернути”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що останній обмін полоненими, під час якого вдалося повернути додому 95 українців, відбувся завдяки сильній позиції України та українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд.

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