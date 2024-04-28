Зеленський розповів, коли може початися шлях до справедливого миру

Зеленський розповів, що команди України та Сполучених Штатів працюють над двосторонньою безпековою угодою.

Ввечері, 28 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

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Зеленський сьогодні провів переговори із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом. Глава держави подякував йому та всім конгресменам за підтримку нашої держави й "особисте лідерство у просуванні нового пакета допомоги Україні".

У розмові з Джеффрісом він підкреслив, що необхідні системи "Петріот", і якнайшвидше.

Також команди України та Сполучених Штатів працюють над двосторонньою безпековою угодою.

"Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства", – сказав Зеленський.

Крім того, він розповів, що наступного тижня теж буде досить багато міжнародної комунікації – і публічної, і непублічної.

"Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік у політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюз", – додав президент.

Допомога від Заходу

Глава держави сказав, що Україна все ще очікує постачання, яке обіцяне.

"Ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість – усе, що дасть і практичні результати на полі бою і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій", – сказав він.

Саміт миру

"Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став справді глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені – різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що "саме в червні може початися шлях до справедливого миру".

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Зеленський: Зброя їде! Підготовка безпекової угоди зі США!