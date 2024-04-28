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Зеленський розповів, коли може початися шлях до справедливого миру

Зеленський розповів, коли може початися шлях до справедливого миру

Президент Володимир Зеленський про головні події доби / Фото: Офіс президента України

Зеленський розповів, що команди України та Сполучених Штатів працюють над двосторонньою безпековою угодою.

Ввечері, 28 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Контакти з партнерами

Зеленський сьогодні провів переговори із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом. Глава держави подякував йому та всім конгресменам за підтримку нашої держави й "особисте лідерство у просуванні нового пакета допомоги Україні".

У розмові з Джеффрісом він підкреслив, що необхідні системи "Петріот", і якнайшвидше.

Також команди України та Сполучених Штатів працюють над двосторонньою безпековою угодою.

"Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства", – сказав Зеленський.

Крім того, він розповів, що наступного тижня теж буде досить багато міжнародної комунікації – і публічної, і непублічної.

"Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік у політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюз", – додав президент.

Допомога від Заходу

Глава держави сказав, що Україна все ще очікує постачання, яке обіцяне.

"Ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість – усе, що дасть і практичні результати на полі бою і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій", – сказав він.

Саміт миру

"Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став справді глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені – різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що "саме в червні може початися шлях до справедливого миру".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

Зеленський: Зброя їде! Підготовка безпекової угоди зі США! 

Раніше президент Зеленський відповів, скільки систем Patriot потрібно Україні для захисту.

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