Зеленський розповів, коли пілоти розпочнуть тренування на F-16

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські пілоти вже у серпні розпочнуть тренування на сучааних винищувачах F-16.

Про це глава держави заявив на 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі (Aspen Security Forum).

За словами президента, країни-партнери мають також розв'язати питання постачання Україні сучасних військових літаків.

"Нам не вистачає сучасних літаків. Я кажу не лише про якість, а й про кількість. Ми дуже вдячні, що світ розблокував питання тренувальних місій. У серпні почнемо. Але дуже важливо, щоб, крім тренування, була сьогодні впевненість, що ми отримаємо ці літаки у відповідній кількості", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, днями у Білому домі повідомили, коли Україна може отримати винищувачі F-16. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, літаки можуть бути в Україні вже до кінця 2023 року.

Своєю чергою, у ЗСУ розповіли, скільки винищувачів F-16 необхідно Україні. Йдеться про близько двох-трьох ескадрилей сучасних західних винищувачів F-16, аби задовольняти поточні потреби на фронті у війні з РФ.

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