Зеленський розповів подробиці про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі в Україні

Фактично це відповідь на закон, який навесні був ухвалений Польщею в інтересах українців.

Президент України Володимир Зеленський 11 липня направив до Верховної Ради законопроект про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні.

У вечірньому зверненні президент розповів про документ.

"Фактично це відповідь на закон, який навесні був ухвалений Польщею в інтересах наших громадян. Зокрема, пропоную дати нашим польським братам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування", - зазначив Зеленський.

Він також попросив народних депутатів України поставитися до цього законопроекту максимально сумлінно.

"Ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня довіри та співпраці не просто за десятки років, а за життя багатьох поколінь наших народів. І маємо це тільки збільшувати, маємо ще посилювати наші зв’язки в усіх сферах і на основі чіткого розуміння, що Україна та Польща можуть бути вільними тільки разом - у братерстві", - додав він.

Президент також підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання "Місто-рятівник" за надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу нашим людям і нашому захисту.

"Я нагадаю, що це вже друге таке рішення - польський Жешув першим отримав це звання", - зазначив президент.

Нагадаємо, українцям у Польщі надаватимуть дешеве комунальне житло.

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