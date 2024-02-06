Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський розповів подробиці про указ, який розпочинає створення Сил безпілотних систем

Зеленський розповів подробиці про указ, який розпочинає створення Сил безпілотних систем

Президент України Володимир Зеленський

Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписаний ним указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони", який розпочинає створення окремого роду сил – Сил безпілотних систем.

Про це йшлося в зверненні президента 6 січня.

"Це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою", – зазначив він.

За словами Зеленського, Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів.

"Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО", – додав він.

Президент також повідомив, що триває "перезавантаження державної системи – тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей".

"Цілком справедливих цілей. Україна може перемогти. Має перемогти. І ми повинні все для цього зробити! Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто б’ється та працює заради нашої держави", – зазначив Зеленський.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що військово-політичне "перезавантаження", яке очікується найближчим часом, не вплине на відносини Києва із західними партнерами.  

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація