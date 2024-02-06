Зеленський розповів подробиці про указ, який розпочинає створення Сил безпілотних систем

Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписаний ним указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони", який розпочинає створення окремого роду сил – Сил безпілотних систем.

Про це йшлося в зверненні президента 6 січня.

"Це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою", – зазначив він.

За словами Зеленського, Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів.

"Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО", – додав він.

Президент також повідомив, що триває "перезавантаження державної системи – тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей".

"Цілком справедливих цілей. Україна може перемогти. Має перемогти. І ми повинні все для цього зробити! Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто б’ється та працює заради нашої держави", – зазначив Зеленський.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що військово-політичне "перезавантаження", яке очікується найближчим часом, не вплине на відносини Києва із західними партнерами.

Читайте також: