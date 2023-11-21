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Зеленський розповів про ліквідацію Путіна, Росія атакує Фінляндію: головні новини ночі 21 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Зеленський розповів про ліквідацію Путіна, Росія атакує Фінляндію: головні новини ночі 21 листопада 2023 року

Диктатор Путін / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 21 листопада 2023 року: 

  • Зеленський розповів, чи ліквідує Україна Путіна, якщо зʼявиться можливість Читати далі –>
  • Макрон звернувся до лідера Китаю з проханням щодо України Читати далі –>
  • У РФ заявили про нібито збиття українських БпЛА Читати далі –>
  • Росія гібридно атакує Фінляндію, створюючи штучну міграційну кризу - ISW Читати далі –>
  • У Байдена пояснили, чому допомога Україні вигідна для США Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
7052
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