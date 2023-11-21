Зеленський розповів про ліквідацію Путіна, Росія атакує Фінляндію: головні новини ночі 21 листопада 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 21 листопада 2023 року:
- Зеленський розповів, чи ліквідує Україна Путіна, якщо зʼявиться можливість Читати далі –>
- Макрон звернувся до лідера Китаю з проханням щодо України Читати далі –>
- У РФ заявили про нібито збиття українських БпЛА Читати далі –>
- Росія гібридно атакує Фінляндію, створюючи штучну міграційну кризу - ISW Читати далі –>
- У Байдена пояснили, чому допомога Україні вигідна для США Читати далі –>
Читайте також: